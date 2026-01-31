Oh mio Dio è così emozionante avere sei dita! Vado sempre dicendo che mi servirebbe qualche arto extra… | Ariana Grande ironizza su un errore di Phoshop in una sua foto

Ariana Grande ha scherzato su un errore di Photoshop in una sua foto, dicendo che le piacerebbe avere sei dita o qualche arto in più. La cantante ha commentato con ironia l’episodio, dicendo che sarebbe utile per il suo prossimo album. Non è la prima volta che succede a una star: anche questa volta, un’immagine ritoccata ha fatto sorridere i fan, che ormai sono abituati a vedere queste imperfezioni sui social delle celebrità.

“Porca m****. Oh mio Dio, è così emozionante! Vado dicendo da tempo che mi servirebbe qualche arto extra per poter iniziare un nuovo album! Sono grata per questa foto “: così Ariana Grande ha sdramatizzato l’ennesimo errore di fotoritocco: non è certo la prima a cui qualche zelante grafico, usando Photoshop o chissà che altro, appiccica parti del corpo in modo sbagliato. Stiamo parlando di una cover che la popstar ha fatto su Vogue Japan: una foto elegante, molto bella. Peccato che Grande abbia sei dita: da lì, la battuta ironica. Nell’intervista al mensile giapponese, la popstar racconta molto del momento che sta vivendo: spiega di portare sempre con sé un po’ di forza di sua nonna, scomparsa a 99 anni e di contare molto sull’appoggio di sua mamma, Joan Grande: “Ci sono state molte volte in cui sentivo che stavo facendo il mio miglior lavoro creativo, eppure la mia celebrità era più rumorosa del mio lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

