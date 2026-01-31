Oggi in palio punti fondamentali per non perdere quota in classifica

Oggi il Cesena si gioca molto in casa contro l’Avellino. Solo tre punti nelle ultime quattro partite, l’ultimo ottenuto con il blitz a Reggio Emilia contro la Reggiana. Una sconfitta potrebbe mettere in discussione le ambizioni di salire in classifica, specialmente se Juve Stabia, Catanzaro e Modena vincono le loro partite. La squadra di casa ha bisogno di una vittoria per mantenere le speranze di playoff vive.

Solamente tre i punti nelle ultime quattro gare, frutto del blitz al Mapei contro la Reggiana. Basterebbe questo a pungolare un Cesena che in caso di nuova sconfitta oggi contro l’ Avellino, e contemporanei successi di chi insegue, Juve Stabia, Catanzaro e Modena, scivolerebbe verso i margini della zona playoff. Il Cavalluccio arriva alla sfida odierna in Irpinia alla vigilia, o quasi, della chiusura di un mercato di gennaio che finora ha solo tolto, vedi la partenza di Adamo approdato allo Spezia, senza aggiungere nulla: Tommaso Corazza (in prestito dal Bologna) e Alberto Cerri (Como) approderanno in Romagna solo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

