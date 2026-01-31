Oggi si celebra San Giovanni Bosco, considerato uno dei più grandi educatori dei giovani. Nato a fine Ottocento, ha dedicato la sua vita a trovare nuovi modi per aiutare i ragazzi a crescere e imparare. Ha creato un metodo che ancora oggi viene usato nelle scuole e nelle case salesiane. La sua figura resta un punto di riferimento per chi lavora con i giovani e cerca di migliorare il loro futuro.

San Giovanni Bosco è il fondatore della Congregazione Salesiana, ha speso la vita per la formazione dei giovani ideando un sistema innovativo e vincente. Il 31 gennaio ricorre la memoria liturgica di san Giovanni Bosco, che dedicò la sua vita alla gioventù povera e abbandonata a Torino durante la rivoluzione industriale. Il metodo educativo che ideò, chiamato “sistema preventivo” che prevedeva di unire ragione, religione e amorevolezza, con l’obiettivo di formare “buoni cristiani e onesti cittadini” era innovativo e risultò efficace. San Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 in una famiglia di contadini a Becchi, una frazione di Castelnuovo d’Asti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 31 gennaio, San Giovanni Bosco: grande educatore dei giovani con il suo metodo innovativo

Approfondimenti su San Giovanni Bosco

Il 31 gennaio si celebra San Giovanni Bosco, noto anche come Don Bosco, una figura importante nella Chiesa cattolica.

Ultime notizie su San Giovanni Bosco

