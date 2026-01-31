Officina vìola le norme anche per un deposito di rifiuti pericolosi | stop e multa da 27mila euro
Nel pomeriggio del 28 gennaio, i Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno scoperto che un'officina viola le norme ambientali. Durante un controllo, hanno trovato un deposito di rifiuti pericolosi che non rispetta le leggi, con conseguente multa di 27mila euro. L’ispezione è stata condotta con l’aiuto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa e del Nucleo Forestale di Calcinaia.
Nel pomeriggio dello scorso 28 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull'Arno, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa e dal Nucleo Forestale di Calcinaia, hanno eseguito un'ispezione mirata presso un'autofficina con rivendita auto in via del Bosco a Santa Croce.
