Officina vìola le norme anche per un deposito di rifiuti pericolosi | stop e multa da 27mila euro

Nel pomeriggio del 28 gennaio, i Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno scoperto che un'officina viola le norme ambientali. Durante un controllo, hanno trovato un deposito di rifiuti pericolosi che non rispetta le leggi, con conseguente multa di 27mila euro. L’ispezione è stata condotta con l’aiuto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa e del Nucleo Forestale di Calcinaia.

