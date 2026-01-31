Odierna | Importanti incarichi in Consiglio Regionale più responsabilità al servizio del territorio

Oggi vengono assegnati nuovi incarichi in Consiglio Regionale. Un cambio di ruoli che porta più responsabilità ai rappresentanti e, di conseguenza, più impegno sul territorio. La notizia circola tra i consiglieri, pronti a lavorare con maggiore dedizione per le loro comunità.

Con orgoglio e con un profondo senso di responsabilità annuncio ufficialmente i nuovi incarichi che mi sono stati affidati in Consiglio Regionale. Si tratta di un passaggio che considero non solo un importante riconoscimento istituzionale, ma soprattutto un impegno ancora più concreto verso il territorio e i cittadini che rappresento. Sono stato nominato membro dell’Organo di vertice della I Commissione, che si occupa di Affari istituzionali, Amministrazione civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari generali, Sicurezza delle città, Risorse umane e Ordinamento della Regione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale della Campania, Errico di Forza Italia sottolinea l’importanza della responsabilità civica nella democrazia odierna.

