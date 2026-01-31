Occhi elettronici sulle strade | raffica di sequestri e multe grazie alle telecamere intelligenti

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli grazie alle telecamere intelligenti installate nelle strade. Negli ultimi mesi, sono stati sequestrati veicoli e sono state comminate multe a raffica. La tecnologia aiuta a individuare più facilmente chi viola le norme e a tenere sotto controllo le zone più a rischio. I numeri parlano chiaro: più efficacia e sicurezza per tutti.

Sistemi di videosorveglianza e lettori targa aiutano le forze dell'ordine a individuare veicoli senza assicurazione o revisione Controlli più efficaci e strade monitorate con strumenti tecnologici avanzati. Nei comuni del territorio la videosorveglianza intelligente sta diventando un alleato sempre più importante per la sicurezza urbana e la prevenzione delle irregolarità alla guida, come dimostrano i numeri diffusi dalla polizia locale. "Le Amministrazioni comunali di Lagosanto e Fiscaglia hanno investito moltissimo nella copertura del territorio con sistemi di videosorveglianza intelligente - sottolinea il comandante della polizia locale Lorenzo Fenzi -, installando sia telecamere di contesto che sistemi leggi targa, in grado di segnalare veicoli sospetti, rubati o senza assicurazione e revisione.

