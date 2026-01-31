In Italia arriva un nuovo farmaco biologico per chi soffre di broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase avanzata. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera a dupilumab, un farmaco che potrebbe cambiare le carte in tavola per molti pazienti. Ora le persone con questa malattia grave avranno un’alternativa in più per gestire la loro condizione.

Un nuovo farmaco biologico, dupilumab, è stato approvato per l’uso in Italia nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) in stadio avanzato. Il farmaco, sviluppato da Sanofi e Regeneron, entra a far parte della terapia standard per pazienti che non rispondono adeguatamente alle opzioni tradizionali. L’approvazione è stata resa possibile grazie ai risultati di studi clinici che hanno dimostrato una riduzione del 30% delle riacutizzazioni in una popolazione selezionata, in aggiunta alla terapia massimale già in uso. La BPCO, spesso associata al fumo ma non esclusivamente, colpisce milioni di persone in tutto il mondo ed è responsabile di circa 3,5 milioni di decessi nel 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo trattamento biologico approvato in Italia per il controllo della BPCO in stadio avanzato

Approfondimenti su BPCO Trattamento

A breve in Italia arriverà il primo farmaco biologico mirato per la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Il 8BitDo Ultimate 3E Controller per Xbox offre un’esperienza di controllo precisa e personalizzabile, pensata per utenti che cercano un’alternativa affidabile ai controller tradizionali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su BPCO Trattamento

Argomenti discussi: Bpco, attesa la rimborsabilità di dupilumab: primo biologico mirato apre una nuova fase di cura; Bpco, in arrivo il primo farmaco biologico: la svolta per la terza causa di morte al mondo; Malattie rare: ipertensione polmonare, approvato rimborso a biologico innovativo; Ipertensione polmonare arteriosa, ok a rimborso per biologico innovativo.

Bpco, attesa la rimborsabilità di dupilumab: primo biologico mirato apre una nuova fase di curaDupilumab, anticorpo monoclonale già approvato dall’EMA, è in attesa di rimborsabilità in Italia come trattamento aggiuntivo per la Bpco non controllata con infiammazione di tipo 2. Al centro dell’eve ... farmacista33.it

La Bpco ha un nuovo respiro, a breve anche in Italia il primo farmaco biologico miratoUna nuova arma contro la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco), terza causa di morte nel mondo, con 3,5 milioni di decessi nel solo 2021. (ANSA) ... ansa.it

C'è un nuovo trattamento che spopola tra le ragazze coreane. La nuova permanente "made in Seul" regala onde morbide, leggere e soft x.com

Parafarmacia Stradella. Art Music · Lullaby. Vieni a provare il Nuovo trattamento estetico anti-age effetto lifting della Parafarmacia:sviluppato in collaborazione con aziende coreane, che utilizza cerotti (patches) in nanofibra di collagene idrolizzato al 99,86% e - facebook.com facebook