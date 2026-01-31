Questa mattina a Firenze è stato aperto un nuovo spazio museale nel complesso di Santa Maria del Carmine. Si chiama Sala della Colonna e si trova nell’Oltrarno, vicino al cuore storico della città. Ora i visitatori possono ammirare un’area dedicata all’arte, che si aggiunge agli spazi già esistenti. La sala si apre come un nuovo punto di interesse per chi vuole scoprire di più sulla storia e l’arte di questa zona.

Il percorso di visita del complesso di Santa Maria del Carmine, a Firenze, si arricchisce di un nuovo e significativo spazio museale: la Sala della Colonna. Da oggi, infatti, questo spazio sarà aperto stabilmente al pubblico, ampliando e completando così il racconto artistico e storico del complesso carmelitano, già noto a livello internazionale per la Cappella Brancacci, affrescata da Masolino, Masaccio e Filippino Lippi, e per la Cappella Corsini, capolavoro dell’arte barocca fiorentina recentemente restaurato. Il nuovo spazio consente di approfondire le origini e le trasformazioni del Carmine, offrendo ai visitatori una lettura più articolata del contesto religioso, artistico e urbano in cui nacquero alcune delle più importanti esperienze del Rinascimento fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo scrigno d’arte in Oltrarno. Alla scoperta della Sala della Colonna

Approfondimenti su Santa Maria del Carmine

Da domenica 1° febbraio, i visitatori potranno scoprire la nuova Sala della Colonna, che si aggiunge al percorso della Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Santa Maria del Carmine

Argomenti discussi: Cappella Brancacci, apre la Sala della Colonna: un nuovo scrigno d’arte nel cuore di Firenze; Nuovo scrigno d’arte in Oltrarno. Alla scoperta della Sala della Colonna; Casa museo Boschi Di Stefano. Uno scrigno di opere d’arte; Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine: torna accessibile uno scrigno di capolavori.

Cappella Brancacci, apre la Sala della Colonna: un nuovo scrigno d’arte nel cuore di FirenzeDal 1° febbraio saranno visibili nella sala un'opera di Filippo Lippi, un affresco di Pietro Nelli, due sinopie di Masolino ... intoscana.it

Scopri la città italiana costruita come un gigantesco puzzle d’arte: è un vero capolavoroTra le città italiane più rinomate per l’arte musiva, una si conferma come un vero e proprio scrigno di capolavori in mosaico. blitzquotidiano.it

Cappella Brancacci di Firenze, apre, dal primo febbraio, la Sala della Colonna: un nuovo scrigno d’arte nel complesso del Carmine Cs B https://bit.ly/cappellabrancacci26 - facebook.com facebook

Cappella Brancacci di #Firenze, apre, dal primo febbraio, la Sala della Colonna: un nuovo scrigno d’arte nel complesso del Carmine Cs B bit.ly/cappellabranca… x.com