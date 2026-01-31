Il Catanzaro ha annunciato l’arrivo di Gonçalo Esteves, difensore portoghese nato nel 2004. È il nuovo acquisto che rafforza la rosa di mister Aquilani, segnando un passo importante nel progetto tecnico della squadra.

Il Catanzaro ha ufficialmente ingaggiato Gonçalo Esteves, difensore portoghese nato nel 2004, in un colpo che segna un passo importante nel rilancio del progetto tecnico guidato da mister Aquilani. L’acquisto, concluso nei giorni scorsi, ha visto il club giallorosso acquisire le prestazioni sportive del calciatore dall’Udinese Calcio con un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno fino al 2029. Il giocatore, già presente in sede e in grado di entrare subito in squadra, si è messo a disposizione del tecnico per le prossime partite. Esteves, specializzato come esterno difensivo, è noto per la sua notevole spinta in avanti, la tecnica solida e la versatilità tattica che gli permette di ricoprire con efficacia entrambe le fasce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo acquisto per il Catanzaro: il portoghese Esteves si allinea al progetto Aquilani

Approfondimenti su Esteves Portoghese

Domani il Catanzaro scende in campo in Val di Sole per affrontare il Südtirol.

Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, analizza il risultato e le prospettive future.

Ultime notizie su Esteves Portoghese

