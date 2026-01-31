Nuovi crolli a Niscemi porzioni di case cedono ancora rendendo visibili gli interni – Video

A Niscemi, i crolli continuano a preoccupare i residenti. Nuove porzioni di case sono crollate sul coronamento della frana, rendendo visibili gli interni degli edifici. La situazione rimane critica e le autorità sono al lavoro per capire come intervenire in modo definitivo. La paura cresce tra chi vive in quella zona, dove il rischio di ulteriori crolli sembra ancora presente.

Nuovi crolli si sono registrati sul coronamento della frana che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Altre porzioni di case si sono sbriciolate ulteriormente negli ultimi giorni, rendendo visibili gli interni delle stanze e gli arredi. Le immagini girate con il drone nella mattinata di sabato 31 gennaio mostrano nuovi, evidenti danni rispetto a un paio di giorni.

