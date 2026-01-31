Nuove truffe online sfruttano l’intelligenza artificiale l’Abi lancia un avviso di allerta per i cittadini

Le truffe online sono sempre più sofisticate e rischiano di colpire anche chi si fida troppo. L’Abi ha appena lanciato un avviso di allerta, invitando i cittadini a prestare attenzione e a stare più attenti quando navigano in rete. Le tecniche dei truffatori si sono evolute, sfruttando l’intelligenza artificiale per creare inganni più credibili e difficili da riconoscere.

Le truffe online stanno evolvendo a ritmi allarmanti, con l'intelligenza artificiale che si è trasformata in uno strumento potente per i criminali digitali. L'Associazione Bancaria Italiana ha lanciato un allarme ufficiale, mettendo in guardia i cittadini su nuove tecniche di frode che sfruttano algoritmi avanzati per sembrare credibili e personalizzate. I truffatori non si limitano più a messaggi generici o errori grammaticali evidenti: ora riescono a imitare con precisione il tono, lo stile e perfino il linguaggio di banche, assicurazioni o servizi pubblici. L'obiettivo è sempre lo stesso – sottrarre dati sensibili, password o denaro – ma il metodo è cambiato radicalmente.

