Nuove regole per il bonus edilizio 2026 | chi ha diritto e quali interventi possono essere finanziati

Dal primo gennaio 2026, sono entrate in vigore nuove regole per il bonus edilizio. La misura, chiamata bonus sicurezza, permette ai privati di ottenere agevolazioni fiscali per rendere le case più sicure. Chi può richiederlo e quali lavori sono coperti? Sono queste le domande che molti si pongono in queste settimane.

Dal primo gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo bonus sicurezza, una misura fiscale pensata per sostenere le spese sostenute dai privati per rendere più sicure le proprie abitazioni. L’iniziativa, inserita nel sistema delle detrazioni fiscali già esistenti per interventi edilizi, si rivolge a chi intende proteggere il proprio immobile da furti, intrusioni o danni strutturali. Il beneficio è concesso su spese sostenute per lavori che comportano una modifica permanente e stabile dell’edificio, non per servizi o acquisti temporanei. Il tetto massimo di spesa ammesso è fissato a 96.000 euro per singola unità immobiliare, con un recupero dell’importo in dieci rate annuali direttamente in dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

