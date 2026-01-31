Nuova urbanizzazione a Lido di Dante Italia Nostra | Un progetto mostruoso si cementifica nonostante la subsidenza

La cementificazione a Lido di Dante continua senza sosta. Italia Nostra critica duramente il progetto di urbanizzazione, che procede nonostante i segnali di subsidenza. La sezione ravennate dell’associazione parla di un intervento “mostruoso” e sottolinea come il cemento avanzi su un’area delicata, già a rischio di cedimenti. La situazione preoccupa gli abitanti e gli ambientalisti, che chiedono maggiore attenzione e rispetto per il territorio.

"Procede inarrestabile la cementificazione a Ravenna". Così la sezione ravennate di Italia Nostra facendo riferimento al progetto di urbanizzazione che riguarda Lido di Dante. "Un progetto oggettivamente mostruoso - prosegue l'associazione - che ha stentato a partire, evidentemente per le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

