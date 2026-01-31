La cementificazione a Lido di Dante continua senza sosta, nonostante le preoccupazioni sulla subsidenza del territorio. Italia Nostra critica il progetto di urbanizzazione, definendolo “mostruoso” e insistendo sul fatto che si procede senza considerare i rischi ambientali. La città di Ravenna si trova di fronte a una nuova ondata di costruzioni che allarmano gli ambientalisti, già preoccupati per il calo del suolo e gli effetti a lungo termine.

"Procede inarrestabile la cementificazione a Ravenna". Così la sezione ravennate di Italia Nostra facendo riferimento al progetto di urbanizzazione che riguarda Lido di Dante. "Un progetto oggettivamente mostruoso - prosegue l'associazione - che ha stentato a partire, evidentemente per le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Lido Di Dante

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lido Di Dante

Argomenti discussi: Nuova urbanizzazione a Lido di Dante, Italia Nostra: Un progetto mostruoso, si cementifica nonostante la subsidenza; Il comparto a Lido di Dante. Il terreno sarà alzato per difendersi all’acqua; Consumo di suolo a Lido di Dante. Così aumenteranno i rischi; Desertificazione commerciale, Recine (La Pigna) lancia l'allarme: Ravenna non può più aspettare.

Consumo di suolo a Lido di Dante. Così aumenteranno i rischiNonostante i proclami, il consumo di suolo zero, la resilienza e tutta un’altra serie di sciocchezze, procede inarrestabile la ... ilrestodelcarlino.it

Il comparto a Lido di Dante. Il terreno sarà alzato per difendersi all’acquaSi interverrà sul piano di campagna per rendere più sicura la zona. L’area è quella delimitata da via Paolo e Francesca e via Catone . msn.com

#Sicilia | #Danni del #cicloneHarry, #Italianostra: “#usareifondi dei primi lavori del #Ponte per il ripristino” - facebook.com facebook

Ora presso la sede nazionale di Italia Nostra, l’incontro con la grande scrittrice Dacia Maraini. x.com