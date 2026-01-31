Nuova stagione per Cuori a Torino | il ritorno in onda segna un punto di svolta per la serie in Rai

Questa domenica, su Rai Uno, torna “Cuori” con la terza stagione. La serie racconta le storie dei medici del Policlinico Molinette di Torino, pionieri della cardiochirurgia nel XX secolo. La puntata segna un importante ritorno in tv e si preannuncia ricca di emozioni.

Domenica 1° febbraio andrà in onda su Rai Uno la terza stagione di “Cuori”, la serie tv che racconta le vite dei medici del Policlinico Molinette di Torino, pionieri della cardiochirurgia nel secondo Novecento. Il ritorno in televisione, dopo un lungo periodo di pausa, segna un momento cruciale per la fiction, che torna in scena con un nuovo capitolo ambientato negli anni Settanta. L’evento è stato anticipato da un’anteprima speciale tenutasi al Cinema Reposi di Torino, organizzata da Film Commission Torino Piemonte in collaborazione con Rai Fiction, Rai Com, Aurora Tv e il Centro di Produzione Rai di Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

