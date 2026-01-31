Nuova sezione di potenziamento linguistico al Convitto Cutelli di Catania

Da settembre 2026, il Convitto Cutelli di Catania apre una nuova sezione di potenziamento linguistico per le scuole medie. La scuola introduce un percorso sperimentale che punta a rafforzare le competenze linguistiche degli studenti, grazie a un incremento delle ore dedicate allo studio delle lingue straniere. La decisione nasce dall’accordo tra i docenti e l’amministrazione, che vogliono offrire un’opportunità in più ai ragazzi per migliorare le proprie capacità e prepararsi meglio al futuro. L’obiettivo è creare uno spazio formativo innovativo, che arricchisca

Dall’anno scolastico 20262027 si arricchisce l’offerta formativa del Convitto Nazionale “Mario Cutelli“ grazie alla nascita della prima sezione sperimentale di scuola secondaria di primo grado a potenziamento linguistico, caratterizzata da novità rese attuabili grazie all’unione di intenti tra.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Convitto Cutelli Nuova organizzazione al municipio di Realmonte, ci sarà una sezione dedicata all’intelligenza artificiale Nuova sezione alla Casa lavoro di Vasto, Marsilio e Delmastro: “Rieducazione e sicurezza al centro” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Convitto Cutelli Argomenti discussi: Potenziamento della rete elettrica a Napoli: Terna accelera su Nola con 15 km di nuovi elettrodotti e 50 milioni di investimento; Scrutini, docenti di potenziamento non partecipano. CCNDU chiede il rispetto della normativa; Imprese del Sud: contributi fino al 65% per le rinnovabili; ASSEGNATI ALLA QUESTURA DI PRATO DIECI NUOVI AGENTI. DUE ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE. Ferrandina, inaugurata la Sezione Primavera al Plesso KinduL'amministrazione comunale potenzia l'offerta formativa locale con un percorso pedagogico volto a favorire la crescita dei piccoli e a supportare i genitori nel conciliare i tempi del lavoro e della f ... trmtv.it Dalla sanità al turismo, nuova sezioneL’imprenditore sambenedettese Massimo Forlì, titolare della società Maé Viaggi, è stato eletto presidente della sezione Sanità, Benessere e Turismo di Confindustria Ascoli. La nuova sezione è stata ... ilrestodelcarlino.it Pillole di Convitto... Cosa accade ogni anno al Convitto Cutelli l'ultimo giorno di scuola #soloalconvittosifa #convittocasa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.