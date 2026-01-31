nuova meraviglia a firenze apre la sala della colonna

Firenze apre una nuova sala nel complesso di Santa Maria del Carmine. La Sala della Colonna è pronta ad accogliere i visitatori, che potranno esplorare un nuovo spazio museale nel cuore della città. L’apertura segna un passo importante per il restauro e la valorizzazione di questa zona storica.

Il percorso di visita del complesso di Santa Maria del Carmine, a Firenze, si arricchisce di un nuovo e significativo spazio museale: la Sala della Colonna. Da oggi, infatti, questo spazio sarà aperto stabilmente al pubblico, ampliando e completando così il racconto artistico e storico del complesso carmelitano, già noto a livello internazionale per la Cappella Brancacci, affrescata da Masolino, Masaccio e Filippino Lippi, e per la Cappella Corsini, capolavoro dell’arte barocca fiorentina recentemente restaurato. Il nuovo spazio consente di approfondire le origini e le trasformazioni del Carmine, offrendo ai visitatori una lettura più articolata del contesto religioso, artistico e urbano in cui nacquero alcune delle più importanti esperienze del Rinascimento fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da domenica 1° febbraio, i visitatori potranno scoprire la nuova Sala della Colonna, che si aggiunge al percorso della Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine.

