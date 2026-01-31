Nuova era stessi dubbi | ma la Formula 1 promette di far divertire

La Formula 1 torna a far discutere, questa volta per le nuove monoposto e le regole aggiornate. C’era chi temeva che le vetture fossero troppo diverse dal passato e che i piloti rallentassero troppo. Ma le prime gare dimostrano che la competizione resta aperta e spettacolare, anche se alcuni dubbi restano ancora sul futuro.

C’era il timore che le nuove monoposto di Formula 1 fossero poco da Formula 1. C’era la paura che le nuove regole avrebbero rallentato troppo i piloti. I primi test di Barcellona ci hanno raccontato che, nonostante i tempi ancora molto più alti dello scorso anno, queste monoposto abbiano il potenziale per far divertire i piloti e di conseguenza anche gli spettatori. Il miglior tempo della settimana, realizzato da Lewis Hamilton (1’16”653), è stato di quasi 5 secondi superiore alla pole ottenuta da Piastri a maggio dello scorso anno (1’11”546). Un paragone che sarebbe impietoso, ma va considerata la temperatura della pista, decisamente più fredda e il grado delle mescole Pirelli usate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Inizia la nuova era della Formula Uno, con il mondiale che prenderà il via il 6 marzo a Melbourne.

Ferrari introduce la SF-26, la monoposto che accompagnerà la squadra nel prossimo Campionato del Mondo di Formula 1, in partenza l’8 marzo in Australia.

