Nuova direttrice per il centro Talassemie di Cona unità di riferimento regionale

La dottoressa Filomena Longo è la nuova direttrice del centro Talassemie di Cona. È stata nominata a guidare l’unità operativa dedicata alle talassemie ed emoglobinopatie dell’ospedale di Ferrara. La sua nomina mira a rafforzare il ruolo del centro nella regione e a migliorare i servizi per i pazienti.

È stata nominata come nuova direttrice dell'unità operativa Talassemie ed emoglobinopatie dell'ospedale di Ferrara la dottoressa Filomena Longo. Il centro, che è riferimento regionale, potrà contare sulla consolidata esperienza clinica, organizzativa e scientifica della professionista, maturata.

