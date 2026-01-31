La nuova Dacia Spring 2027 non ha ancora versioni ufficiali dedicate alle donne o con carrozzeria rosa. Circolano voci su un’ipotetica edizione speciale, ma al momento non ci sono annunci ufficiali da parte della casa automobilistica.

Al momento non esiste alcuna versione ufficiale della nuova Dacia Spring 2027 dedicata “alle donne” o presentata con una carrozzeria rosa o edizione speciale rosa come modello di serie nel catalogo della casa automobilistica. Le informazioni ufficiali sulla Spring 2026 mostrano una gamma standard con colori disponibili ma nulla di specifico “rosa per donne” nelle versioni presentate. Cosa sappiamo della nuova Dacia Spring 2026. Il restyling 2026 apporta aggiornamenti tecnici e di gamma con nuovi motori elettrici da circa 70 CV e 100 CV e migliore distribuzione dei pesi, aerodinamica ottimizzata e sospensioni riviste. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Spring 2027: rosa con dedica alle donne?

Ecco una panoramica aggiornata sulla Dacia Spring 2027, la nuova generazione del modello elettrico.

