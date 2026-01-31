Nuova area produttiva di via del Redolone | almeno 80 posti di lavoro

La regione Toscana approva un nuovo ampliamento dell’area produttiva di via del Redolone. L’investimento creerà almeno 80 nuovi posti di lavoro, con circa 70-80 assunzioni già previste. La decisione era già nel piano del 2022 e ha il sostegno della Regione, che negli ultimi anni ha firmato due accordi per favorire questa espansione.

"La nuova struttura porterà all'assunzione di 70-80 persone. La scelta di ampliamento dell'area produttiva della zona di via del Redolone era già prevista nel Piano Operativo del 2022 ed è stata sostenuta dalla Regione Toscana, che in questi anni ha peraltro firmato due protocolli d'intesa". Il sindaco Piero Lunardi ha così risposto in consiglio comunale, nel corso della seduta di pochi giorni fa, all'interrogazione presentata dal centrosinistra in merito alla realizzazione del nuovo polo logistico in via del Redolone (nella stessa area nella quale si parlava sino ad un anno e mezzo fa dello 'sbarco' di Fendi, per un progetto poi tramontato) che dovrebbe essere realtà nel 2027.

