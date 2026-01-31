NPI CGIL LIBERA ARCI | Per non dimenticare 55 anni dalla morte di Giuseppe Malacaria

Il 4 febbraio 1971, a Catanzaro, una bomba esplose durante una manifestazione antifascista, uccidendo Giuseppe Malacaria, un giovane operaio e attivista politico. A 55 anni di distanza, organizzazioni come NPI, CGIL, LIBERA e ARCI ricordano quella tragica giornata, sottolineando l’importanza di non dimenticare. La memoria di Malacaria resta viva nelle piazze e nelle iniziative di oggi, per mantenere acceso il ricordo di chi ha combattuto per i diritti e la libertà.

Il 4 febbraio 1971, a Catanzaro, una bomba esplose durante una manifestazione antifascista, provocando la morte di Giuseppe Malacaria, un giovane operaio e attivista politico. Quella giornata, segnata da violenza e tensione, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva della città. Cinquantacinque anni dopo, NPI, CGIL, Libera e Arci hanno organizzato un nuovo momento di ricordo per ricordare un evento che, nonostante gli anni trascorsi, rimane senza responsabili né riconoscimenti ufficiali. L’attentato, avvenuto in pieno centro, durante una protesta pacifica, è oggi considerato parte della complessa e oscura fase della “strategia della tensione”, un periodo in cui il paese fu scosso da azioni violente attribuite a gruppi estremisti, spesso con il silenzio o il complicità di istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giuseppe Malacaria

Ultime notizie su Giuseppe Malacaria

