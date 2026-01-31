Notte di tensione a Tarquinia tenta di aggredire i passanti e prende a calci e pugni i carabinieri

Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, i Carabinieri di Tarquinia hanno arrestato un uomo di 36 anni, tunisino e residente a Roma. L’uomo ha tentato di aggredire i passanti e ha preso a calci e pugni i militari intervenuti. È stato catturato in flagranza di reato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, i Carabinieri di Tarquinia hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne tunisino, residente a Roma, con l'accusa di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nella notte, un episodio di violenza si è verificato quando un uomo ha tentato di sfondare a calci la porta dell’abitazione della ex e ha colpito con testate l’auto dei carabinieri intervenuti.

