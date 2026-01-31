Una notte di paura sull'Etna. Un padre e la sua bambina sono rimasti bloccati tra neve e ghiaccio durante una gita notturna. Per fortuna, il Soccorso Alpino è intervenuto in tempo e li ha salvati. La vicenda poteva finire in tragedia, ma gli operatori sono riusciti a portare in salvo la famiglia.

Poteva trasformarsi in tragedia la gita notturna di un uomo e della figlia minore, rimasti intrappolati tra la neve e il ghiaccio sull'Etna nella notte tra venerdì e sabato. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando la Centrale Operativa 118 di Catania ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) per un intervento d'urgenza lungo la Strada Provinciale 92. I due si trovavano a bordo del proprio fuoristrada, diretti verso il Rifugio Sapienza, quando a circa un chilometro dai Crateri Silvestri la viabilità è diventata impraticabile. Forti venti di caduta hanno accumulato masse di neve sulla carreggiata, bloccando il mezzo e impedendo qualsiasi manovra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Notte di paura sull'Etna: padre e figlia bloccati dal ghiaccio. Salvati dal Soccorso Alpino

Approfondimenti su Etna Ghiaccio

Nella notte tra venerdì e sabato, il soccorso alpino siciliano è intervenuto sull’Etna per salvare un padre e una figlia rimasti bloccati sulla neve.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Etna Ghiaccio

Argomenti discussi: Notte di paura a Potenza: inseguimento e auto in fiamme in centro storico; Notte di paura a Giovinazzo: tre auto distrutte dalle fiamme, danni ad altre macchine e a una palazzina; Notte di paura per una frana: fango e sassi a ridosso di sei appartamenti: 15 persone evacuate; Notte di paura in pieno centro. Gli punta il coltello e lo sequestra. L’aggressore rimarrà in carcere.

Notte di paura sull'Etna: padre e figlia bloccati dal ghiaccio. Salvati dal Soccorso AlpinoL'intervento nel cuore della notte sul versante Sud del vulcano. Recuperati a un chilometro dai Crateri Silvestri mentre la neve, spinta dai venti, sbarrava ogni via di fuga ... gazzettadelsud.it

Notte di paura al Civico di Palermo, la Fials: armato con coltello e siringa fa irruzione in radiologia«Notte di terrore al Civico di Palermo. Un uomo ha fatto irruzione nel reparto di Radiologia minacciando con una lama e una siringa gli operatori sanitari». A denunciare l’accaduto è il sindacato Fial ... msn.com

A Sella Nevea due sciatori triestini di 20 anni sono rimasti bloccati dalla neve in un avvallamento piuttosto profondo a lato di una delle piste. I volontari del soccorso alpino li hanno riportati al sicuro nel tardo pomeriggio, quando ormai era buio. L'avallamento e - facebook.com facebook