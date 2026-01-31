Norton Cuffy Inter il Napoli piomba sull’esterno | la concorrenza partenopea spaventa i nerazzurri

Il Napoli si muove forte sul mercato per Norton Cuffy. I nerazzurri sono preoccupati, perché la concorrenza partenopea sembra molto agguerrita. Le trattative sono in corso, e le prossime ore saranno decisive per capire se l’esterno sarà un rinforzo per l’Inter o finirà altrove.

Inter News 24 Norton Cuffy Inter, un incrocio di mercato che vede il club di Viale della Liberazione protagonista assoluto nelle ultime ore. Il finale di questa sessione di calciomercato si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro tra le big del campionato. Al centro della contesa c’è Brooke Norton-Cuffy, il dirompente esterno destro classe 2004 di proprietà del Genoa. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal e arrivato in Italia per dimostrare il suo valore, ha impressionato tutti per la sua straripante forza fisica e la capacità di coprire l’intera fascia con una facilità atletica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il Napoli si prepara alla finestra di mercato di gennaio, monitorando attentamente profili di valore come Norton-Cuffy.

Il Calcio Napoli punta forte su un talentuoso esterno del Genoa, considerato un possibile vice Di Lorenzo per gennaio.

Sorpresa Inter: nerazzurri vicini a Norton-Cuffy; la situazioneL'Inter, vista la difficoltà ad arrivare a Perisic, punta tutto su Norton-Cuffy. La trattativa è avviata e si può chiudere a breve. europacalcio.it

Cilli: L’Inter ha chiesto Norton-Cuffy al Genoa, ma sul giocatore c’è anche l’interesse della JuventusLuca Cilli, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del futuro di Brooke Norton-Cuffy che piace alla Juventus ma adesso si di lui ci sarebbe anche l'Inter: Dumfries è stato richiesto ... tuttojuve.com

È FATTA PER NORTON-CUFFY ULTIM'ORA: DUMFRIES... VIA! - facebook.com facebook

In attesa di capire se Juventus o Inter torneranno forte su Norton-Cuffy, il @GenoaCFC sta lavorando per l’attaccante Cédric Bakambu, ma non c’è ancora l’ok del giocatore @SkySport x.com