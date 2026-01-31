Il ministro della Giustizia Carlo Nordio risponde alle critiche sulla riforma della giustizia. Dice che è blasfemo sostenere che la riforma possa indebolire i giudici. Nordio si difende e respinge le accuse, definendole ripugnanti e irriguardose. Nei suoi commenti, il ministro si presenta deciso a difendere le sue posizioni senza mezzi termini.

Blasfeme, ripugnanti, irriguardose. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sceglie termini forti per definire le accuse al governo sulla separazione delle carriere e respingerle al mittente. Il tema referendum irrompe con tutta la sua forza nella paludata atmosfera dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nell'aula magna della Corte di Cassazione, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra ermellini bianchi, mantelli di porpora e cordoni dorati lo scontro tra fronte del sì e del no si consuma ai massimi livelli, molto acceso malgrado i toni pacati. Ad aprire la garbata tenzone è il primo presidente della Cassazione, Pasquale D'Ascola, che affronta subito il tema caldo, con la preoccupazione della magistratura che si tocchi il suo status: "Autonomia e indipendenza sono caposaldo del sistema costituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio sfida il No sulla riforma. "Blasfemo dire che mina i giudici"

