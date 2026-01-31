Nordio | Nessun intento persecutorio sulla magistratura

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio smentisce qualsiasi idea di persecuzione nei confronti della magistratura. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano, Nordio ha chiarito che il governo non ha intenzione di pesare sulle toghe. Ha anche ribadito che il suo obiettivo è rispettare l’indipendenza della giustizia, senza interferenze politiche. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra politica e magistratura, ma il ministro assicura che non ci sono piani nascosti.

AGI - Non esiste alcun "intento persecutorio" da parte del governo nei confronti della magistratura. È il concetto espresso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano. "Se dovesse prevalere il sì al referendum - spiega il Guardasigilli - lungi dall'avere intenti persecutori, come qualcuno dice, inizieremmo subito, il giorno dopo, un dialogo con la magistratura, l'avvocatura e il mondo accademico per la seconda parte della riforma che è quella delle norme attuative". "La riforma non avrà e non deve avere effetti politici. 🔗 Leggi su Agi.it

La riforma Nordio potrebbe cambiare il volto della magistratura italiana.

Nordio presenta i pilastri della riforma della sua giustizia

