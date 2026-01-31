Il ministro Nordio chiarisce che la riforma sulla giustizia non avrà effetti politici e non è nata per favorire nessuno. Durante un evento a Milano, ha ribadito che il referendum non si inserisce in una lotta politica, ma ha uno scopo pratico. La sua posizione rimane ferma: niente strumentalizzazioni o uso politico di questa iniziativa.

(Agenzia Vista) Milano, 31 gennaio 2026 “Questo referendum non è fatta né a favore né contro nessuno. Non è fatta, guai a voi pensarlo, per punire la Magistratura. E non è fatta per rafforzare il Governo, che non ne ha bisogno. Non abbiamo bisogno né di conferme né tantomeno di punizioni. È una riforma che non avrà e non deve avere effetti politici. Se dovessero prevalere i No rispetteremo con massimo rispetto la volontà popolare. Se dovessero prevalere i Sì, inizieremo subito il dialogo con la Magistratura” lo ha dichiarato il Ministro della Giusizia Nordio all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nordio: La riforma sulla giustizia non avrà e non deve avere effetti politici

Approfondimenti su Nordio Riforma

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nordio Riforma

