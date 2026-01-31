Il 4 febbraio il Blue Note di Milano ospita lo spettacolo di Luigi Viva dedicato a Fabrizio De André. Lo show ripercorre la vita e la musica del cantautore genovese, con un focus sull’amicizia che li ha legati fin dagli anni Settanta. Un’occasione per scoprire o riscoprire il grande artista attraverso le parole e le canzoni di Viva.

Il 4 febbraio il Blue Note di Milano ospiterà lo spettacolo di Luigi Viva «Viva De André», dedicato al cantautore genovese Fabrizio De André e all'amicizia che ha legato i due sin dal 1975. Il sultano Erdogan media tra Usa e Iran. Trump minaccioso ma spera nell’intesa La crisi iraniana è sempre più caratterizzata da un inestricabile groviglio di tensione militare e diplomazia. Ieri, il presidente della Repubblica islamica, Masoud Pezeshkian, ha affermato che Teheran risponderà immediatamente a «qualsiasi aggressione», per poi accusare Washington di «azioni ostili». Dal canto suo, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato che, al momento, non sono previsti dei colloqui con esponenti del governo statunitense. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Fabrizio De André raccontato da Luigi Viva

Approfondimenti su Fabrizio De Andre

A Palazzo Merulana torna “De Andrè”, un evento curato da La Setta dei Poeti Estinti dedicato alle opere di Fabrizio De André.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fabrizio De Andre

Argomenti discussi: Non Sparate sul Pianista | Il Club dei 27: Nel cuore di Parma, nel nome di Giuseppe Verdi; Non Sparate sul Pianista | Il Club dei 27 | Nel cuore di Parma nel nome di Giuseppe Verdi.

Prof Maggi: «Cartellino rosso a Rocco Tanica, non sparate sul pianista. La sua indipendenza intellettuale è sempre stata la sua cifra»PORDENONE - Parafrasando il detto: «Per un punto Martin perse la cappa», mi verrebbe da dire: «Per un post Rocco perse la caparra». Quando ho letto la notizia dell'esclusione di Rocco Tanica dalla ... ilgazzettino.it

Grazie a Luigi che scrive l'ultima recensione il 9 Gennaio (LEGGI CLICCANDO IL POST) la Tabaccheria cambia gestione ma RESTA VIVA GRAZIE A VOI! - facebook.com facebook

Viva la libertà. x.com