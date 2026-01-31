La Juventus sta preparando il futuro con cinque rinnovi di contratto in vista. La società lavora sui prolungamenti di alcuni giocatori importanti, mentre si avvicina anche un addio. La squadra si concentra sulle trattative mentre la sessione di mercato invernale si avvia alla conclusione.

Al termine della sessione di mercato invernale, la Juventus si concentrerà sui prolungamenti di contratto di alcuni uomini chiave dello scacchiere bianconero La Juventus impegnata su più campi nelle ultime settimane. Da una parte c’è ovviamente il terreno di gioco, con la cura Spalletti che ha risollevato la squadra bianconera, dall’altra il mercato con il tecnico che attende rinforzi in questo rush finale della finestra di gennaio. Spalletti e Yildiz rinnovano con la Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Inoltre la dirigenza della Continassa sta lavorando su alcuni rinnovi ‘scottanti’, specialmente in merito al futuro dello stesso tecnico di Certaldo e di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Non solo Yildiz e Spalletti: cinque rinnovi alla Juve, ma c’è anche un addio | CM

La Juventus sta affrontando una fase di riorganizzazione, con particolare attenzione alle operazioni di mercato.

La Juventus sta affrontando diverse trattative di rinnovo con i propri giocatori chiave.

