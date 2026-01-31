La polemica tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini non si ferma. Dopo le ultime dichiarazioni, Magnini torna a commentare e lancia una frecciatina diretta all’ex compagna di vasca. La tensione tra i due rimane alta, senza segni di pace all’orizzonte.

Non si spegne la polemica tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini: l’ex nuotatore replica e lancia una stoccata durissima. Scopriamo cosa ha riaperto la ferita non del tutto rimarginata! Leggi anche: Paura per la figlia di Federica Pellegrini, è di nuovo in ospedale: Matteo Giunta esasperato, momenti di dolore Il passato torna a bussare, e lo fa con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini la pace sembra ancora lontana. Dopo le dichiarazioni della campionessa, che aveva definito «importante» la loro relazione, arriva la replica dell’ex nuotatore, che riapre una ferita mai davvero rimarginata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Non si placa la guerra tra Magnini e Federica Pellegrini: ecco la stoccata dell’ex nuotatore

