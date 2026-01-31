Piero De Luca apre la strada al dialogo tra le forze di centrosinistra nel Sannio. In un momento di tensione politica, il segretario regionale del Pd ha chiarito che la strategia per le prossime Regionali del 2025 si basa su un campo largo e sulla maggioranza Fico. Le sue parole sono state viste come un segnale di disgelo, con alcuni esponenti di Centro che hanno commentato positivamente, sottolineando l’importanza di mantenere unito il fronte per evitare che la destra possa approfittarne. Il dibattito resta vivo, ma De Luca sembra

Tempo di lettura: 3 minuti “Ringraziamo il segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca per il garbo, l’intelligenza politica e la chiarezza con cui ha messo in chiaro che la prospettiva strategica del PD nel Sannio non può prescindere dallo schema vincente delle Regionali del novembre 2025 e che dunque il campo largo e la maggioranza Fico sono il cordone sanitario e la linea rossa che nessuno può immaginare di bypassare. Questa è la linea politica con cui concorda NdC e che il nostro leader Clemente Mastella ha indicato, da subito, come via Lattea per le Provinciali di secondo grado e per le amministrative 2026 di primavera in tutta la Campania”, è quanto si legge in una nota congiunta dei segretari provinciale e cittadino Marcella Sorrentino e Cosimo Lepore e dei presidenti Giuseppe Ricci e Marika Mignone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Noi di Centro: “Bene frasi Piero De Luca che avvia disgelo. Senza di noi vince destra”

