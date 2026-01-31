Nkunku può lasciare il Milan | offerte per l’attaccante francese Mentre la Roma …

Il futuro di Nkunku al Milan è in bilico. L’attaccante francese potrebbe lasciare i rossoneri se arrivasse un’altra punta, come Mateta. La Roma si sta facendo avanti con un’offerta, e il suo eventuale trasferimento potrebbe cambiare gli equilibri in attacco. La trattativa è aperta, mentre il calciomercato si muove in fretta.

Con il possibile arrivo di Mateta in queste ultime ore di calciomercato, il Milan avrebbe tanti attaccanti per soli due posti: il francese, Fullkrug, Leao, Pulisic, Gimenez (quando tornerà dall'operazione alla caviglia) e Nkunku. Proprio l'attaccante arrivato in estate dal Chelsea sarebbe il primo candidato a lasciare i rossoneri da qui a lunedì sera. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Milan vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma potrebbe accettare anche un prestito oneroso con riscatto condizionato: questo per risparmiare sull'ingaggio e coprire l'ammortamento a bilancio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Approfondimenti su Nkunku Milan

Ultime notizie su Nkunku Milan

