Nizza-Stade Brestois domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 febbraio 2026 alle 17:15, il Nizza affronta lo Stade Brestois in una partita importante per la classifica. Dopo un periodo difficile, i padroni di casa cercano di ritrovare fiducia e punti, soprattutto ora che sotto la guida di Puel hanno mostrato qualche segnale di risveglio. La squadra francese vuole sfruttare questa occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sperano di mantenere la buona forma e conquistare altri punti preziosi in trasferta. La partita si annuncia combattuta e aperta

Il Nizza ha finalmente dato segnali di risveglio sotto Puel e oggi cerca punti per uscire dalla bassa classifica contro lo Stade Brestois. Gli Aiglons hanno avuto un colpo di coda anche in Europa League, cercando di chiudere nel modo più onorevole possibile dopo aver perso le prime 6 gare del girone. L'1 a 4 di Nantes è stato un segnale importante.

