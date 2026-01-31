Niscemi lunedì gli studenti torneranno a scuola | Gli abitanti esasperati | Siamo abbandonati

Questa mattina a Niscemi si torna in classe, ma la situazione resta difficile. Gli studenti sono ospitati in altre scuole perché i plessi sono ancora inagibili. Gli abitanti si lamentano: si sentono abbandonati e chiedono interventi rapidi. Nel frattempo, è stato completato il bypass tra le strade provinciali 10 e 12 per migliorare la viabilità. La comunità attende risposte concrete per risolvere i problemi più urgenti.

È previsto per lunedì 2 febbraio il rientro a scuola per gli studenti di Niscemi, compresi i 323 alunni dei plessi San Giuseppe e Belvedere (scuola dell'infanzia e primaria) inagibili dopo la frana del 25 gennaio scorso. I bambini saranno ospitati in altri plessi della zona. La decisione è emersa in seguito alla riunione del Centro di coordinamento soccorsi istituito nella sala della Protezione civile della Prefettura di Caltanissetta. Il vicario del prefetto ha comunicato che, "sotto il coordinamento della Prefettura, sono state espletate diverse attività necessarie a riorganizzare l'apertura delle scuole per la giornata di lunedì". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti su Niscemi Scuola

Questa mattina a Niscemi gli studenti tornano in classe dopo settimane di attesa.

Ultime notizie su Niscemi Scuola

Argomenti discussi: Niscemi, città ferma e 5mila studenti senza scuola. Si lavora per garantire il diritto allo studio; Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Niscemi: FLC CGIL, si trovino subito locali alternativi per le 3 scuole in zona rossa; Ciclone Harry e frana di Niscemi, dall'Università un contributo di mille euro per le famiglie degli studenti.

