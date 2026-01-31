Niscemi le indagini sulla frana | aperto fascicolo per disastro colposo

La Procura di Gela ha aperto un fascicolo per disastro colposo dopo la frana che ha colpito Niscemi. Le autorità stanno facendo verifiche per capire cosa abbia causato il crollo e quali responsabilità ci siano. Nel frattempo, la città si prepara ad affrontare l’emergenza scuole e aspetta la visita di Salvini, che si recherà sul posto nei prossimi giorni. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, con i cittadini che chiedono risposte chiare e interventi rapidi.

La Procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo, mentre la città affronta l'emergenza scuole e assiste alla visita di Salvini "Il cedimento non è colpa della natura", ha affermato il sindaco di Niscemi. Non si tratterebbe di un evento improvviso, ma di una catastrofe preannunciata. Questa almeno la linea che potrebbe emergere dall'inchiesta aperta dalla Procura di Gela sulla frana che ha colpito Niscemi. I magistrati stanno passando al vaglio una mole di documenti che raccontano una storia lunga quasi 30 anni, fatta di allarmi tecnici, ordinanze di emergenza e interventi mai realizzati.

