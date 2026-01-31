Niscemi la zona rossa del centro storico | atmosfera spettrale
L’atmosfera nel centro storico di Niscemi è tesa e silenziosa. Le strade sono vuote e deserte, isolate dalla zona rossa creata dopo la frana che si è verificata nei giorni scorsi. La paura di nuove scosse o di ulteriori danni tiene le persone lontano dalle proprie case, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione. La comunità aspetta aggiornamenti e spera in interventi rapidi per mettere in sicurezza l’area.
È spettrale l’atmosfera nel centro storico di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nelle vie adiacenti alla zona rossa di 150 metri dal punto di distacco della frana che nei giorni scorsi ha messo in pericolo decine di case del paese nisseno e costretto 1.500 persone all’evacuazione. Transenne delle forze dell’ordine separano le parti della città ancora accessibili da quelle completamente interdette, mentre alcuni residenti vengono aiutati a lasciare le proprie case da Protezione civile e Vigili del fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Niscemi Caltanissetta
Niscemi, la Protezione civile: “La frana è più grande di quella del Vajont. La zona rossa si allarga verso il centro città”
La frana a Niscemi si sta espandendo rapidamente e preoccupa le autorità.
Frana a Niscemi, Ciciliano: "Più grande del Vajont, zona rossa si allarga verso centro città", Musumeci: "Stop a rate dei mutui"
La frana a Niscemi si sta allargando e preoccupa gli abitanti.
Ultime notizie su Niscemi Caltanissetta
Niscemi, la frana non si ferma: la zona rossa sarà estesaA Niscemi la frana avanza ancora mentre «l'intera collina sta crollando sulla piana di Gela», come ha avvertito il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Intanto, nella zona rossa, che si esten ... vanityfair.it
Niscemi, la zona rossa del centro storico: atmosfera spettrale(LaPresse) È spettrale l'atmosfera nel centro storico di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nelle vie adiacenti alla zona rossa di 150 metri dal punto di distacco della frana ... ilmattino.it
Radio1 Rai. . #Niscemi sempre più verso il baratro, la frana continua ad avanzare. La zona rossa potrebbe essere estesa. Cresce il disagio tra i 1.200 sfollati e una 15ina di imprese concentrate nella zona rossa. S’indaga per disastro colposo. Voci e aggiorna - facebook.com facebook
Il silenzio della zona rossa a Niscemi. Fra le abitazioni ormai abbandonate, in un quartiere fantasma. Il recupero di qualche animale e dei ricordi più cari. @GiorgioRuta1 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.