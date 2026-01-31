Niscemi la zona rossa del centro storico | atmosfera spettrale

L’atmosfera nel centro storico di Niscemi è tesa e silenziosa. Le strade sono vuote e deserte, isolate dalla zona rossa creata dopo la frana che si è verificata nei giorni scorsi. La paura di nuove scosse o di ulteriori danni tiene le persone lontano dalle proprie case, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione. La comunità aspetta aggiornamenti e spera in interventi rapidi per mettere in sicurezza l’area.

