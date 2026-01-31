Niscemi la zona rossa del centro storico | atmosfera spettrale

L’atmosfera nel centro storico di Niscemi è tesa e silenziosa. Le strade sono vuote e deserte, isolate dalla zona rossa creata dopo la frana che si è verificata nei giorni scorsi. La paura di nuove scosse o di ulteriori danni tiene le persone lontano dalle proprie case, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione. La comunità aspetta aggiornamenti e spera in interventi rapidi per mettere in sicurezza l’area.

È spettrale l’atmosfera nel centro storico di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nelle vie adiacenti alla zona rossa di 150 metri dal punto di distacco della frana che nei giorni scorsi ha messo in pericolo decine di case del paese nisseno e costretto 1.500 persone all’evacuazione. Transenne delle forze dell’ordine separano le parti della città ancora accessibili da quelle completamente interdette, mentre alcuni residenti vengono aiutati a lasciare le proprie case da Protezione civile e Vigili del fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

