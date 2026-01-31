Niscemi cede il costone e crolla una palazzina di tre piani

Una palazzina di tre piani è crollata questa mattina nel quartiere Sante Croci a Niscemi. Il cedimento del costone di terra ha fatto crollare l’edificio, che si trovava in una zona nota per i problemi di dissesto idrogeologico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre i residenti sono stati evacuati per sicurezza. Nessuna perdita di vite umane è stata segnalata finora, ma i danni sono ingenti. Il rischio di ulteriori crolli resta alto, e le autorità

Un'altra ferita si apre sul costone di Niscemi. Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci, una delle aree più esposte al dissesto idrogeologico. L'edificio si trovava a ridosso del punto diventato simbolo dell'emergenza, quello dell'auto rimasta pericolosamente in bilico sul precipizio. Intanto la macchina dei soccorsi e dell'emergenza lavora per garantire il ritorno alla normalità, almeno sul fronte scolastico.A Niscemi piove da 48 ore consecutive. Altri edifici adiacenti a quello crollato e anche questi in bilico sul costone, appaiono squarciati. Dall'alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri di famiglie con bambini.

