La polizia ha sequestrato un night club a Roma, scoperto abusivo e pieno di problemi igienici. L’amministratore della società è stato denunciato per aver gestito un locale senza autorizzazioni e con condizioni pericolose. La scena che si è presentata agli agenti era desolante, con gravi carenze di sicurezza e di igiene che mettevano a rischio i clienti. La zona è stata messa sotto sequestro e si stanno facendo ulteriori verifiche.

Eseguito un sequestro preventivo nel cuore della Capitale. Un night club abusivo è stato chiuso per gravi irregolarità in materia di sicurezza e igiene, dopo che gli agenti hanno scoperto una serie di violazioni che mettevano a rischio l’incolumità degli avventori. Le indagini e la scoperta del locale abusivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma, che hanno effettuato un blitz in un locale situato nel centro cittadino. Dietro la facciata di un esercizio dedito alla movida, si celava un night club privo delle necessarie autorizzazioni e con gravi criticità sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Night club 'horror' a Roma, abusivismo e gravi carenze igieniche: indagato l’amministratore

Approfondimenti su Night Club Roma

Ultime notizie su Night Club Roma

