Nicola Campogrande e i Giochi | Noi come una squadramusicale

La neve copre le piste e il gelo avvolge le montagne, mentre l’Orchestra Sinfonica di Milano si prepara a rendere omaggio agli sportivi ai Giochi Invernali. Nicola Campogrande, direttore musicale, parla di unione e spirito di squadra, sottolineando come anche in musica si possa essere una vera squadra. La musica si prepara a entrare nel vivo della grande kermesse olimpica, portando emozioni e energia tra gli spettatori.

Neve, ghiaccio, competizione e sport. Per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, l’ Orchestra Sinfonica di Milano rende omaggio allo sport. Appuntamento oggi al Teatro della Società di Lecco e domani all’Auditorium di Milano. Sul podio Emmanuel Tjeknavorian, direttore Musicale della compagine milanese, al pianoforte Jeneba Kanneh-Mason, protagonista del "Concerto n. 2" di Rachmaninov. La giovane e strepitosa pianista nasce in una famiglia celebre in tutto il mondo: i Kanneh-Mason, sette fratelli e sorelle che suonano violino, pianoforte o violoncello. Nella seconda parte la "Sinfonia n. 7" di Beethoven e la prima assoluta di Nicola Campogrande, "Gioco di Squadra", commissionata per celebrare lo spirito di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicola Campogrande e i Giochi: "Noi come una squadra...musicale"

