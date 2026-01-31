Ngonge Torino l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli | ecco quale sarà il suo futuro

Ngonge lascia Torino. Dopo settimane di voci, il club ha confermato l’addio dell’attaccante. Il prestito dal Napoli si è concluso e ora Ngonge si prepara a nuove sfide. La sua avventura in granata si ferma qui.

Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami San Siro, svolta nuovo stadio: lavori a fine maggio. Disagi per i tornelli e piano parcheggi Lazio Genoa nel deserto: Olimpico vuoto e protesta contro Lotito. I tifosi prendono posizione! Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il suo futuro

Approfondimenti su Ngonge Torino

Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli in prestito al Torino, è al centro delle discussioni.

Il centrocampista tedesco lascia il Bayern Monaco a fine stagione senza costi di trasferimento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ngonge Torino

Argomenti discussi: Sky – Torino, addio a un passo per Ngonge: l’accordo è molto vicino; Il rinnovo di Coco, la pista Ranieri e l’addio di Ngonge: i temi granata sui giornali; Ngonge, addio al Torino sempre più vicino: un club spagnolo sulle sue tracce; Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessione.

Torino, via vai in attacco: da Ngonge a Noslin e ZapataVisualizzazioni: 0 Ultimi giorni di calciomercato frenetici per il Torino. Ceduto Ngonge all’Espanyol, si lavora per Noslin mentre resta da capire il futuro di Zapata. Il Torino è molto attivo in ques ... calciostyle.it

Torino, addio Ngonge: il belga vola all’Espanyol a titolo temporaneoCyril Ngonge saluta il Torino: in prestito all'Espanyol con diritto di riscatto da 15 milioni. L'ex Verona e Napoli vola in Spagna. europacalcio.it

Il Torino Football Club comunica di aver definito con la Società Sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Cyril Ngonge. Il Torino saluta Cyril augurandogli ogni bene per il proseguimento della sua carriera. x.com

È FATTA: NGONGE ALL’ESPANYOL Ultim’ora: È fatta per Ngonge all’Espanyol nuovamente in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Come già anticipato, passerà dal prestito al Torino a quello spagnolo. Il giocatore partirà oggi per Ba - facebook.com facebook