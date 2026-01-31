Nessuna volontà di censurare Quello era un modulo standard

Oggi la scuola media Foresti di Conselice si è dovuta difendere dopo le polemiche scoppiate con l’annullamento di una conferenza del giornalista antimafia Donato Ungaro. La scuola assicura che non c’è stata censura e che si è trattato solo di un modulo standard, ma la vicenda ha comunque acceso le discussioni tra studenti e genitori.

Travolta da una tempesta perfetta dopo l'annullamento di una conferenza del giornalista antimafia Donato Ungaro, oggi la scuola media Foresti di Conselice si spiega. "Da parte nostra non c'è stata alcuna volontà di censurare Donato Ungaro – interviene la dirigente scolastica Giulia Pomanti –. Quello che Ungaro non ha voluto firmare è un modulo standard, di natura squisitamente tecnica. Il punto 'incriminato', quello in cui si accenna alla 'insindacabile facoltà dell'Istituto di revocare in ogni tempo l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna', fu pensato qualora un incontro dovesse essere rinviato per un inconveniente tecnico, o per un'assenza degli studenti.

