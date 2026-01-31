Nerdpool ha incontrato Yu Peiyun e Zhou Jianxin, due figure che rappresentano il mondo dei fumetti di Taiwan. La loro storia e il personaggio poco noto che hanno portato alla luce catturano l’attenzione di chi segue da vicino questa scena. Un fumetto che si distingue per la cura nel rappresentare l’umanità di un protagonista sconosciuto, portando sul palco aspetti spesso trascurati della cultura taiwanese.

Un fumetto che colpisce per la sua attenzione all’umanità di un personaggio poco conosciuto di Taiwan e della storia di questo Paese. Il primo volume de Il figlio di Taiwan edito da Bao Publishing ha subito colpito il pubblico e lo ha fatto la presenza allo scorso Lucca Comics & Games dei suoi autori, la sceneggiatrice Yu Peiyun e il disegnatore Zhou Jianxin. Con loro abbiamo potuto parlare di questo fumetto e dell’intreccio della Storia di Taiwan con la vita di Tsai Kunlin, e i messaggi che vogliono trasmettere. Da dove è venuta l’idea di raccontare la storia di Tsai Kunlin e quindi la vostra collaborazione a questo fumetto? . 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Nerdpool incontra Yu Peiyun e Zhou Jianxin

Approfondimenti su Nerdpool Yu Peiyun