Nelle Marche, la violenza di genere torna a preoccupare. Nell’ultimo anno sono stati registrati otto femminicidi, un numero che fa salire l’allarme. I casi denunciati sono aumentati del 46% rispetto all’anno precedente. La situazione diventa sempre più difficile da gestire, e le forze dell’ordine sono in allerta. La gente chiede interventi più duri e più tutela per le donne.

Nelle Marche si registra un allarme crescente sulle violenze di genere: otto femminicidi nel corso dell’ultimo anno, un dato che segna un’escalation drammatica rispetto agli anni precedenti. Il dato emerge dal bilancio annuale del sistema giudiziario regionale, che conferma un trend preoccupante in un territorio in cui il fenomeno non si è mai mostrato così esplicito. I casi di violenza, segnalati alle forze dell’ordine, sono aumentati del 46% rispetto al 2023, con un’accelerazione che non riguarda solo i crimini più gravi, ma anche le segnalazioni di maltrattamenti, stalking e minacce. La regione, con una popolazione di poco più di un milione di abitanti, si trova a fronteggiare un’emergenza sociale e giuridica che non può più essere ignorata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nelle Marche aumentano le violenze di genere: 8 femminicidi e un balzo del 46% nei casi denunciati nell’ultimo anno.

