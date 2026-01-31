Nel video rap armi e soldi | scattano le perquisizioni a Jesi 9 denunce e sequestri

La polizia ha avviato una serie di perquisizioni a Jesi dopo la diffusione di un video rap sui social in cui si vedono armi e denaro. Sono nove le persone denunciate e sono stati sequestrati oggetti sospetti. L’operazione punta a fare chiarezza sulla provenienza di quegli oggetti e a verificare eventuali collegamenti con attività illecite.

JESI – Un video rap pubblicato sui social network, in cui venivano ostentati armi e denaro, ha acceso i riflettori delle forze dell’ordine e dato il via a una mirata operazione congiunta della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. A Jesi sono state eseguite nove perquisizioni nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto della detenzione illegale di armi e del traffico di sostanze stupefacenti. L’attenzione investigativa si è concentrata su un videoclip diffuso online un paio di settimane fa, nel quale un gruppo di giovani mostrava armi – alcune apparentemente vere – e mazzette di soldi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

