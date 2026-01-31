Manuela Conti lancia un messaggio semplice: non sprecare il pane. Nel suo libro

I l pane raffermo, le erbe appena raccolte (vabbè, anche dal banco del mercato), il burro di malga. Altro che cucina povera! Autentica, naturale, questo sì, come i piatti di ceramica in nuance lavorati a mano, il tovagliolo di fibra grezza, il tavolo rustico. Apparecchiate, se possibile, nel calore di uno chalet. Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Canederli salati con salsa ai mirtilli INGREDIENTI X 4: 150 g pane per canederli (online, in tanti negozi bio. Altrimenti, pane bianco raffermo, ben secco, ridotto a cubetti) 225 ml latte 75 g ortiche 750 g spinaci 2 uova 2 cucchiai di farina 12 cipolla 1 spicchio d’aglio sale pepe nero e una noce di burro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel piccolo classico "Fino all’ultima briciola", la food writer Manuela Conti insegna a riciclare il pane attraverso tante preziose ricette antispreco

