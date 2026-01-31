Nascondevano una pistola clandestina tra i cosmetici di un b&b del centro di Bergamo arrestati due ucraini

Due uomini provenienti dall’Ucraina sono finiti in manette a Bergamo. La Polizia ha trovato nascosta in un bed & breakfast del centro una pistola clandestina, che i due avevano nascosto tra i cosmetici. L’arresto è stato immediato e l’arma è stata sequestrata.

Due arresti e una pistola clandestina sequestrata; questo il risultato di un'operazione della Polizia di Stato, condotta nella mattinata del 29 gennaio a Bergamo. L'arma, un revolver carico e pronto all'uso, è stata rinvenuta nascosta tra prodotti per l'igiene personale in un bed & breakfast della città dove alloggiavano alcuni cittadini ucraini. L'intervento è stato reso possibile grazie a un sistema di allerta informatica collegato alla Sala Operativa della Questura, nell'ambito di un'attività di controllo mirata a prevenire condotte illecite sul territorio provinciale. Nascondevano un'arma clandestina in un b&b L'allerta informatica e l'intervento La scoperta dell'arma nascosta Sequestro e arresti L'importanza dei controlli e delle tecnologie Nascondevano un'arma clandestina in un b&b L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai reati avviata dalle forze dell'ordine per monitorare la presenza di persone sospette provenienti da fuori provincia.

