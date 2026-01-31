Il Napoli trova una vittoria sofferta contro la Fiorentina, battendola 2-1 nell’anticipo della 23ª giornata di campionato. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con Vergara che ha entusiasmato i tifosi e Di Lorenzo costretto a uscire in barella dopo un infortunio. Il risultato permette ai partenopei di riscattare la sconfitta contro la Juventus e di mantenere saldo il vantaggio in classifica.

VITTORIA AMARA. Il Napoli batte la Fiorentina per 2-1 nell’anticipo della 23ª giornata, riscattando il ko con la Juventus. A decidere il match sono le reti del giovane Antonio Vergara (11?) e di Gutierrez (49?), che rendono vano il gol della bandiera viola di Solomon (57?). La serata è però macchiata dal grave infortunio occorso a Giovanni Di Lorenzo: il capitano è uscito in barella al 30? dopo un movimento innaturale del ginocchio. Conte ritrova i tre punti per inseguire il Milan, ma perde un altro pilastro in una stagione maledetta dagli infortuni. Vergara segna contro la fiorentina è il secondo gol consecutivo tra campionato e Champions Chi ha segnato in Napoli-Fiorentina e come si è infortunato Di Lorenzo?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, vittoria col brivido: Vergara incanta, ma Di Lorenzo esce in barella

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Il Napoli conduce 1-0 contro la Fiorentina al termine del primo tempo.

Il Napoli ha conquistato una vittoria sofferta contro il Sassuolo, grazie a un gol di Lobotka.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Champions e milioni: italiane col brivido; Primavera 1 - Vittoria con brivido per la Juventus: Pugno, Montero e Nava regalano i 3 punti ai bianconeri; Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigore; ? Napoli-Chelsea 0-0 | Brivido McTominay: quasi gol di faccia.

I due gol realizzati dall'Under 20 nella vittoria contro il Napoli nell'ultimo match del campionato Primavera 1 x.com

Lo scorso anno in Torino-Napoli: vittoria azzurra all’andata, successo granata al ritorno - facebook.com facebook