Napoli un cuore grande così | Fiorentina sconfitta al ‘Maradona’ grave infortunio per Di Lorenzo

Nel match di ieri sera al ‘Maradona’, il Napoli ha battuto la Fiorentina, ma la partita è passata in secondo piano. Di Lorenzo è uscito dal campo in barella, con le facce tese e preoccupate. Si temono brutte notizie per il suo infortunio, che sembra essere grave. La vittoria del Napoli è stata accompagnata da un’immagine che non lascia sorrisi: nessun abbraccio, solo silenzio e preoccupazione. La partita si conclude con un’atmosfera pesante, tra speranze e timori per il difensore.

La foto di copertina è senza sorrisi e abbracci nonostante la vittoria ma immortala l'ennesima vittima di un infortunio che si teme di una certa gravità. Capitan Di Lorenzo lascia il campo in barella, Vergara col naso sanguinante. Proprio quel sangue che il Napoli ha 'buttato' sul terreno di casa per avere ragione della Fiorentina e dell'ennesima giornata in cui la cattiva sorte ne stava condizionando il risultato finale. Conte è costretto, a causa delle sette esclusioni per infortunio e delle cessioni effettuate nel mercato invernale, a schierare quasi la stessa formazione mandata in campo in settimana contro il Chelsea, con la sola eccezione di Gutierrez al posto di Olivera.

