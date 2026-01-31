Napoli torna a puntare su Sulemana. Dopo settimane di trattative ferme per Lookman, il club azzurro sta riconsiderando il giocatore ghanese. La società ha deciso di concentrarsi su di lui, sperando di convincere il Rennes a cederlo, ora che l’affare con il Fenerbahçe sembra complicato. La corsa al mercato si riapre, con Sulemana come nuova opzione.

Il Napoli sta ripensando con maggiore attenzione a Ibrahim Sulemana, dopo che le trattative per l’acquisto di Ademola Lookman dal Fenerbahçe si sono arenate. L’offerta dei turchi, da 35 milioni di euro più 5 di bonus, non è stata accettata dall’Atalanta a causa di irregolarità nei termini di pagamento e mancanza di garanzie bancarie. La trattativa, che sembrava in fase avanzata, si è quindi bloccata definitivamente, aprendo una nuova prospettiva sul mercato per il club azzurro. Se Lookman dovesse restare a Bergamo, il suo nome torna sul mercato, con il Napoli che ora valuta con maggiore serietà il profilo del centrocampista nigeriano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli ripensa a Sulemana dopo il rallentamento delle trattative per Lookman con il Fenerbahçe.

Il Napoli torna a pensare a Sulemana, dopo aver visto sfumare l’idea Lookman e il possibile trasferimento al Fenerbahce.

In queste ultime ore il mercato del Napoli si complica.

